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Книга по математическим основам Data Science: от SVD до глубокого обучения

На платформе arXiv вышла книга, посвящённая математическим основам Data Science. Работа объёмом в 16 глав систематизирует современные методы анализа данных — от базовых принципов до продвинутых алгоритмов.

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