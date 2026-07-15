Книга по математическим основам Data Science: от SVD до глубокого обучения

На платформе arXiv вышла книга, посвящённая математическим основам Data Science. Работа объёмом в 16 глав систематизирует современные методы анализа данных — от базовых принципов до продвинутых алгоритмов.
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