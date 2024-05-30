Бежала по улице, истекая кровью: молодая петербурженка стала жертвой мигранта-насильника

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Царьград

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Кастрировать всех черножопых ещё на границе. Приехал сюда - причиндалы не нужны.
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20 час.
НН
Надежда Никитина
Точно.
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19 час.

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