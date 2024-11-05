Украинцы никогда не простят русских...

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Комментарии
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Александр Север
Ха-ха а термин Украина, появился всего 110 лет назад ))
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40 мин.
Андрей
Понятие &quot;киевская&quot; это только для указания времени! Была Русь Александра Невского, Ивана Грозного... А Киевская это указание на то, что в эти времена столицей Руси был Киев.. Ни чего более... Это историческое уточнение, чтобы не указывать годы и правителей...
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18 мин.
Андрей
Повторюсь, что понятие &quot;киевская&quot; было введено для уточнения времени, эпохи! И сегодня, для удобства, называют &quot;кеиевская&quot;... Спор беспредметный!
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15 мин.

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