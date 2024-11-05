Украинцы никогда не простят русских...

Андрей

Понятие "киевская" это только для указания времени! Была Русь Александра Невского, Ивана Грозного... А Киевская это указание на то, что в эти времена столицей Руси был Киев.. Ни чего более... Это историческое уточнение, чтобы не указывать годы и правителей...