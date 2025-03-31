Протеиновый батончик — польза или вред? Нутрициолог рассказала всю правду о модном продукте

В последнее время огромной популярностью среди сторонников ЗОЖ пользуются протеиновые батончики. Действительно ли они полезны, или от них больше вреда? Как разобраться в ассортименте и как часто их можно употреблять? Об этом и не только корреспонденту PRIMPRESS рассказала нутрициолог, директор Центра внедрения оздоровительных практик в Приморье Марина Тарантул.
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