Когда дым из ушей: как ароматы работают против стресса

Парфюмы новой волны работают не хуже антидепрессантов Пока одни снимают напряжение дыхательными практиками и медитацией, другие открывают флакон любимого аромата — и все вокруг будто становится мягче, накал эмоций снижается и уже не хочется изображать Терминатора, жаждущего разнести этот дивный мир вдребезги.