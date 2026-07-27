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Царьград

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Песков анонсировал международный разговор Путина в понедельник

Песков анонсировал международный разговор Путина в понедельник

Президент Владимир Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что Кремль представит информацию об итогах обсуждений.

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