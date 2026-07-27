Песков анонсировал международный разговор Путина в понедельник

Президент Владимир Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что Кремль представит информацию об итогах обсуждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии