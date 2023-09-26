В Хельсинки отметили чрезмерно высокую цену членства в НАТО и помощи Киеву

Присоединение к Североатлантическому альянсу и поддержка Украины серьезно сказались на бюджете Финляндии; власти страны постепенно начинают в полной мере осознавать все финансовые, юридические и стратегические последствия таких решений.
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