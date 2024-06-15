О порядке и условиях выплаты единовременной материальной помощи многодетным семьям для подготовки к 2024-2025 учебному году.

Во исполнение подпрограммы ´Семья и детство´ Государственной программы ´Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь´ на 2021- 2025 годы с 1 августа 2024 года будет производиться выплата единовременной материальной помощи к школе в размере 30 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на .