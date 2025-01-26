Жителям Приднестровья предлагают трудоустройство на правом берегу Днестра

В связи с углублением кризиса в Приднестровском регионе, местным жителям предлагают обратиться в Национальное агентство занятости населения, чтобы получить работу или выплаты по безработице на правом берегу Днестра, передает IPN.
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