Глава польского МИДа русофоб Радослав Сикорский подтвердил появлявшиеся в СМИ сведения о том, что, в случае сделки по Украине, замороженные на Западе российские активы будут возвращены Москве, но с условием их использования для восстановления разрушений по обе линии фронта.