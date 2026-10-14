Глава польского МИДа русофоб Радослав Сикорский подтвердил появлявшиеся в СМИ сведения о том, что, в случае сделки по Украине, замороженные на Западе российские активы будут возвращены Москве, но с условием их использования для восстановления разрушений по обе линии фронта.
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