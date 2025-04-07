Житель Воронежа задержан за поздравление ГУР Украины — BAZA

Молодой мужчина задержан органами правопорядка в Воронеже и обвинен в публичных призывах к терроризму, после того как видео с его поздравлением ГУР Украины было опубликовано украинской неонацисткой организацией, 7 апреля сообщает Telegram-канал BAZA.
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