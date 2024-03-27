СССР-Россия
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СССР-Россия

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Крыса визжит из бункера

Крыса визжит из бункера

Маленькая крыса залезла в свой самый глубокий бункер, судорожно вытерла проступивший холодный пот и заявила «Дорогие украинцы! Это не мы, Путин всё врёт».

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Комментарии
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Сергей Ульяненко
Давно пора...
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16 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
собаке -собачья смерть!
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Недолго музыка играла, недолго фюрер танцевал... Ну теперь хотя бы закончатся его гастроли по миру и гастроли &quot;разномастных друзей из коллективного Запада&quot; вна усраину.
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14 час.

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