Маленькая крыса залезла в свой самый глубокий бункер, судорожно вытерла проступивший холодный пот и заявила «Дорогие украинцы! Это не мы, Путин всё врёт».
Крыса визжит из бункера
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Ульяненко
Давно пора...
Ответить
16 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
собаке -собачья смерть!
Ответить
16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Недолго музыка играла, недолго фюрер танцевал... Ну теперь хотя бы закончатся его гастроли по миру и гастроли "разномастных друзей из коллективного Запада" вна усраину.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии