БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Misha Glusch
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Ракеты AGM-114 Hellfire на борту боевых кораблей ВМС США для защиты от БПЛА

Ракеты AGM-114 Hellfire на борту боевых кораблей ВМС США для защиты от БПЛА

Ракета AGM-114L Longbow Hellfire запускается с ракетного модуля класса «земля-земля» (SSMM) на борту корабля прибрежной зоны USS Montgomery (LCS-8) типа Independence, 12 мая 2022 года ВМС США оперативно оснастили свои боевые корабли прибрежной зоны (LCS) класса Freedom новыми системами с возможностями C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) (система противодействия беспилотным летательным аппаратам) в виде ракет Longbow Hellfire.

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Misha Glusch
yt gjvj;tn///
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