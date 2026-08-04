Школа в алтайском селе Закладном обрела новую жизнь после капитального ремонта

В селе Закладном Романовского района 1 августа открыли школу после капитального ремонта. Это первый объект из 37 в этом году, который отремонтировали в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" в Алтайском крае.
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