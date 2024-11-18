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Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    Пора уже наконец показать твёрдую волю России. Пока невоенными средствами. И в ответ – заявить о временном прекращени...Дедушка стареньки...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Раз кровавый карлик объявился в Красноармейске, значит скоро он станет Российским. Традиция , однако.Зеленский прибыл ...
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    Что ж...Раз просроченный наркет отметился в Купянске, значит скоро он станет русским. Традиция такая, - где появится ...Зеленский приехал...

Зеленский прокомментировал разрешение США бить вглубь России

Зеленский прокомментировал разрешение США бить вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разрешение Вооруженным силам страны (ВСУ) бить вглубь территории России.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
проходимец террорист  захвативший  власть это Зеленский!
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11 час.
Александр Зиборов
Официального заявления Байдена пока не было.
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9 час.
Александр Зиборов
Мне думается, пора уже наконец показать твёрдую волю России. Пока невоенными средствами. И в ответ – заявить о временном прекращении некоторых форм сотрудничества с американцами и временном прекращении значимых поставок им с нашей стороны, а также о временном ограничении на ряд покупок у американцев. Сказать: ежели последуют удары вглубь российской территории, то данные ограничения из временных ограничений перейдут в постоянные, как и всё остальное сотрудничество, поставки и взаимная торговля. Заодно к ним последуют ответные меры военно-технического характера. Если мы этого сразу же не сделаем, то Коллективный Гитлер продолжит наглеть с соответствующими последствиями для нас, ибо пока не видит твёрдой воли и ответных мер. Замечу, решение США принято перед приходом Трампа, дабы этим «наследством» до предела обострить наши отношения. Потому и требуются срочные ответные меры ещё до присяги Трампа, а затем с ним можно будет договариваться о нормализации отношений…
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9 час.

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