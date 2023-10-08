«Надо разрушать банковское неравенство»

По количеству способов оплаты российский платежный рынок превзошел самые смелые фантазии. Вариантов так много, что приходится серьезно размышлять, как же именно заплатить за бутылку молока или пачку чипсов.
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