Недорогой электрический хэтчбек VW ID.2 представят уже в следующем году

Последние несколько лет в автомобильной среде ходят активные слухи о том, что скоро свет увидит новый недорогой электрический хэтчбек Volkswagen, который будет стоить около 25 тысяч евро (2,3 миллиона рублей по текущему курсу).
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