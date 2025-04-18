17,04,25 Суджа - Горналь Активные боевые действия в районе Суджи. Атака ВС РФ пехотным подразделением в направлении населённого пункта Горналь.
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17,04,25 Суджа - Горналь Активные боевые действия в районе Суджи. Атака ВС РФ пехотным подразделением в направлении населённого пункта Горналь.
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