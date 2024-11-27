В небе над САР зафиксированы 14 нарушений со стороны авиации коалиции во главе с США

В небе Сирии зафиксировано 14 нарушений со стороны авиации коалиции во главе с США. Об этом 27 ноября сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, капитан первого ранга Олег Игнасюк.
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