В небе над САР зафиксированы 14 нарушений со стороны авиации коалиции во главе с США

В небе Сирии зафиксировано 14 нарушений со стороны авиации коалиции во главе с США. Об этом 27 ноября сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, капитан первого ранга Олег Игнасюк.