Евгений Тишковец: в субботу в Подмосковье может выпасть снег

Погода вернется к мартовским показателям.Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждает, что следующие выходные в Москве и Подмосковье будут отмечены мощными осадками и заморозками.
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