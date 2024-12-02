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Температура воздуха выше нормы. Синоптик рассказал какая погода ожидается в Петербурге

Температура воздуха выше нормы. Синоптик рассказал какая погода ожидается в Петербурге

В Северной столице ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. "Вероятность осадков будет невелика, а температура хоть и понизится, но по-прежнему останется выше климатической нормы", – пишет в своем Telegram-канале синоптик.

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