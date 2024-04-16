Авиакомпании получат субсидии из бюджета Петербурга

Соответствующий конкурс уже объявлен В рамках государственной финансовой поддержки организаций воздушного транспорта Комитет по транспорту объявил конкурс среди авиаперевозчиков на предоставление в текущем году из городского бюджета субсидий для поддержки и развития региональных воздушных перевозок.