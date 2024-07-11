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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Перед нами стоит системная задача создать сильнейшую в мире антидопинговую систему в спорте»

«Главная задача государства – сберечь, сохранить здоровье людей, а физкультура и спорт являются отличным инструментом социализации и воспитания гармоничной личности, свободной от допинга и нарушения правил.

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