Детей из многодетной семьи в Кормиловском районе, которых забрали у молодой матери после жалобы односельчан, сегодня вернут домой.
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Детей из многодетной семьи в Кормиловском районе, которых забрали у молодой матери после жалобы односельчан, сегодня вернут домой.