Русские "Ониксы" уничтожили объекты ВСУ в Одессе

О результатах работы ВКС России сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.Алексей Гончаренко сообщил в личном телеграм-канале о том, что ВКС России нанесли удары ракетами "Оникс" по стратегическим объектам ВСУ в Одессе.
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