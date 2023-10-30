Русские "Ониксы" уничтожили объекты ВСУ в Одессе

О результатах работы ВКС России сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.Алексей Гончаренко сообщил в личном телеграм-канале о том, что ВКС России нанесли удары ракетами "Оникс" по стратегическим объектам ВСУ в Одессе.