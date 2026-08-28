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Школам рекомендовали приглашать ветеранов СВО на праздничные линейки

Школам рекомендовали приглашать ветеранов СВО на праздничные линейки

Министерство просвещения России направило в учебные заведения обновленные рекомендации по проведению торжественных мероприятий, приуроченных к началу учебного года.

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