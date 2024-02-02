В Хабаровском крае перед судом предстанут организатор и участники группы, обвиняемые в совершении экологического преступления

Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении 6-ти жителей города Комсомольска-на-Амуре, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.
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