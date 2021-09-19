Читатели dir.bg признали мощь российской армии на маневрах «Запад-2021»

Россия проводила совместные тренировки с Белоруссией неподалеку от границ стран Европейского союза. Двусторонние маневры стали демонстрацией силы перед вероятной угрозой со стороны НАТО, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на болгарский ресурс dir.