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Читатели dir.bg признали мощь российской армии на маневрах «Запад-2021»

Читатели dir.bg признали мощь российской армии на маневрах «Запад-2021»

Россия проводила совместные тренировки с Белоруссией неподалеку от границ стран Европейского союза. Двусторонние маневры стали демонстрацией силы перед вероятной угрозой со стороны НАТО, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на болгарский ресурс dir.

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