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Пэрэможная агония проекта Ukraina

Пэрэможная агония проекта Ukraina

Анатолий Урсида Нет, я не про пэрэсичных украинцев, которые после падения Сирии получили лютую дозу пэрэмогина и теперь мриють про снос режима Путина и расчленение России за пару недель при помощи пары тысяч мятежников-бармалеев.

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