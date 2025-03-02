Макрон и Страмер предложили заключить месячное перемирие на Украине

Оно не затронет ситуацию на земле Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц.
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