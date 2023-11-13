Душевные раны. Психологи и юристы бесплатно помогут жертвам травли

По словам экспертов, около 80% детских суицидов совершаются из-за «травли» разного вида. Из-за развития социальных сетей и роста доступа к киберпространству эта цифра неумолимо растет, а травля все больше перемещается в интернет, отмечает клинический психолог, руководитель центра Семейной и детской психологии Вероника Казанцева.