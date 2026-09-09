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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нойер об ЛЧ: «Фавориты все те же – финалисты прошлых лет, у «Барсы» тоже сильный состав. «Бавария» хочет сыграть в финале, у нас есть мотивация и потенциал»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о перспективах команды в новом сезоне Лиги чемпионов. О главных претендентах на победу в ЛЧ «Все те же  – финалисты прошлых лет.

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