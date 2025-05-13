Перемирие окончено, и такого, что сейчас происходит на Харьковском направлении, боевики не видели давно, мощнейший удар по Парижу эхом раздался в Вашингтоне, известный философ Александр Дугин призвал Россию одуматься и начать размышлять о том, что предпринять для того, чтобы по-настоящему выиграть войну.