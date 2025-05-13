Добрый Мир
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Добрый Мир

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Такого Харьков давно не видел, мощнейший удар по Парижу, Дугин призвал одуматься: Главное за ночь и утро 13 мая

Такого Харьков давно не видел, мощнейший удар по Парижу, Дугин призвал одуматься: Главное за ночь и утро 13 мая

Перемирие окончено, и такого, что сейчас происходит на Харьковском направлении, боевики не видели давно, мощнейший удар по Парижу эхом раздался в Вашингтоне, известный философ Александр Дугин призвал Россию одуматься и начать размышлять о том, что предпринять для того, чтобы по-настоящему выиграть войну.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Вперед,Россия!!!!!💪💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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12 час.
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