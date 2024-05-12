Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Это уже не «Закат Европы»

Это уже не «Закат Европы»

Исторические напёрстки Это уже не «Закат Европы» Размышления. Уважаемы друзья. Нет, заново начну.

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Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
Абсолютно выжившие из ума сатанисты!!Беспредельное омерзение!!Даже не возможно моим умом постичь цель произошедшего на Евровидении!Просто какое-то массовое безумие!!!Однозначно границы России надо закрывать от этих упавших на самое дно еврозападных чудовищ!!А заодно и наши культурно-массовые каналы подчистить!!
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14 час.
Николай Гончаров
Мощная статья. Будем верить и и способствовать, чтобы наша Российская империя на развалилась от гнили изнутри
Ответить
14 час.

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