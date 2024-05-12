Это уже не «Закат Европы»

СП

Светлана Позднякова

Абсолютно выжившие из ума сатанисты!!Беспредельное омерзение!!Даже не возможно моим умом постичь цель произошедшего на Евровидении!Просто какое-то массовое безумие!!!Однозначно границы России надо закрывать от этих упавших на самое дно еврозападных чудовищ!!А заодно и наши культурно-массовые каналы подчистить!!