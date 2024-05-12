Исторические напёрстки Это уже не «Закат Европы» Размышления. Уважаемы друзья. Нет, заново начну.
Это уже не «Закат Европы»
Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
Абсолютно выжившие из ума сатанисты!!Беспредельное омерзение!!Даже не возможно моим умом постичь цель произошедшего на Евровидении!Просто какое-то массовое безумие!!!Однозначно границы России надо закрывать от этих упавших на самое дно еврозападных чудовищ!!А заодно и наши культурно-массовые каналы подчистить!!
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14 час.
Николай Гончаров
Мощная статья. Будем верить и и способствовать, чтобы наша Российская империя на развалилась от гнили изнутри
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14 час.
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