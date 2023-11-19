Ученые: средиземноморская диета замедляет ухудшение умственных способностей у пенсионеров

Пожилым людям необходимо употреблять продукты с высоким содержанием витамина К.Ученые из Барселоны выяснили, что соблюдение средиземноморской диеты у пожилых людей может замедлить процесс ухудшения памяти и умственных способностей.
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