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Ученые: средиземноморская диета замедляет ухудшение умственных способностей у пенсионеров

Ученые: средиземноморская диета замедляет ухудшение умственных способностей у пенсионеров

Пожилым людям необходимо употреблять продукты с высоким содержанием витамина К.Ученые из Барселоны выяснили, что соблюдение средиземноморской диеты у пожилых людей может замедлить процесс ухудшения памяти и умственных способностей.

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