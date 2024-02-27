Qiwi усомнилась, что выполнит обязательства по продаже бизнеса в срок

Международная группа компаний Qiwi выразила сомнения в возможности исполнения обязательств по сделке о продаже собственного бизнеса на территории Российской Федерации по причине лишения лицензии Киви-Банка.
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