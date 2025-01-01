Понятие «труд» у Славян с самых древних времен было неразрывно связано с творчеством, созиданием, пишет сайт https://slavmir.
Как трудились и отдыхали Славяне?
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Александр Николаевич
Славяне трудились. Но отдых у них то же был. ...
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16 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр Николаевич. Думаю, что у древних наших предков было очень хорошо развито чувство меры. Тут в одной из тем я кое-что высказал по этому поводу, думаю, что эти темы: Ваша и та очень хорошо стыкуются. Вот та: https://mt.ru/mt-smi/46268304337 вот уж верно сказано, что всё в Мироздании взаимосвязано, только необходимо найти связующие звенья. С Новым годом и удачи в делах.
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10 час.
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