Как трудились и отдыхали Славяне?

Валерий Холодок

Здравствуйте, Александр Николаевич. Думаю, что у древних наших предков было очень хорошо развито чувство меры. Тут в одной из тем я кое-что высказал по этому поводу, думаю, что эти темы: Ваша и та очень хорошо стыкуются. Вот та: https://mt.ru/mt-smi/46268304337 вот уж верно сказано, что всё в Мироздании взаимосвязано, только необходимо найти связующие звенья. С Новым годом и удачи в делах.