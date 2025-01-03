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Solidigm окончательно сворачивает выпуск твердотельных накопителей потребител...

Solidigm окончательно сворачивает выпуск твердотельных накопителей потребител...

Solidigm окончательно сворачивает выпуск твердотельных накопителей потребительского классаКомпания Solidigm была образована в 2021 году в результате первой фазы сделки SK hynix по покупке бизнеса Intel, связанного с выпуском твердотельной памяти на территории Китая.

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