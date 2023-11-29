Состоялась очередная конференция Бобруйского районного отделения Белорусской партии ´Белая Русь´.

24 ноября в райисполкоме прошла вторая конференция Бобруйского районного отделения Могилевской области Белорусской партии ´Белая Русь´, участие в которой приняли заместители председателя райисполкома, руководители политических партий и общественных объединений, члены Координационного Совета общественных объединений, политических партий, представите .
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