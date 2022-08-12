Националисты сообразили, что пожарники тушат пожары

Укронаци прочитали в ПСС Бандеры, что пожарники могут потушить пожар, поэтому начали нагружать район пожарной части Запорожской АЭС огоньком: вчера, по сообщению властей, туда прилетело пять ракет, здание МЧС получило сильные повреждения.
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