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Националисты сообразили, что пожарники тушат пожары

Националисты сообразили, что пожарники тушат пожары

Укронаци прочитали в ПСС Бандеры, что пожарники могут потушить пожар, поэтому начали нагружать район пожарной части Запорожской АЭС огоньком: вчера, по сообщению властей, туда прилетело пять ракет, здание МЧС получило сильные повреждения.

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