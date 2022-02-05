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Bloomberg по ошибке выпустил заголовок о вторжении России на Украину и удалил его

Bloomberg по ошибке выпустил заголовок о вторжении России на Украину и удалил его

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. Агентство Bloomberg опубликовало заголовок о "вторжении" России на Украину, но затем назвало это ошибкой и удалило его.

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