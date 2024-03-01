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В ОП РФ обсудили, как отстоять национальные интересы в новых условиях

В ОП РФ обсудили, как отстоять национальные интересы в новых условиях

МОСКВА, 1 марта, ФедералПресс. Каковы дальнейшие пути развития России? Насколько эффективно наша страна, подвергающаяся давлению со стороны Запада, способна защитить свои национальные интересы? Эти вопросы заняли центральное место в повестке Всероссийского экспертного форума «Будущее России: ответы на вызовы времени».

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