В ОП РФ обсудили, как отстоять национальные интересы в новых условиях

МОСКВА, 1 марта, ФедералПресс. Каковы дальнейшие пути развития России? Насколько эффективно наша страна, подвергающаяся давлению со стороны Запада, способна защитить свои национальные интересы? Эти вопросы заняли центральное место в повестке Всероссийского экспертного форума «Будущее России: ответы на вызовы времени».
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