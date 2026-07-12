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Химик из Колорадо объяснил природу «летающих тарелок» с помощью метеорной пыли

Химик из Колорадо объяснил природу «летающих тарелок» с помощью метеорной пыли

МОСКВА, 12 июля, ФедералПресс. Светящиеся сферы, которые очевидцы нередко принимают за инопланетные корабли, могут оказаться плазменными сгустками, рожденными из вторгающейся в атмосферу космической пыли.

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