Химик из Колорадо объяснил природу «летающих тарелок» с помощью метеорной пыли

МОСКВА, 12 июля, ФедералПресс. Светящиеся сферы, которые очевидцы нередко принимают за инопланетные корабли, могут оказаться плазменными сгустками, рожденными из вторгающейся в атмосферу космической пыли.
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