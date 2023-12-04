Жителей Салехарда мотивировали выполнять нормы ГТО поездкой на выставку «Россия»

Жители окружной столицы, выполнившие нормы ГТО с 4 по 10 декабря, станут участниками розыгрыша. Семь победителей получат возможность посетить масштабную выставка «Россия» на ВДНХ, сообщил глава Салехарда Алексей Титовский.
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