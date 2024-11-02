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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роша схватил резервного судью за руку, уходя с поля после удаления в матче со «Спартаком»

ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

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