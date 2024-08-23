США сдерживают удары ВСУ вглубь РФ в надежде на перезагрузку отношений с Москвой

Европейские СМИ, ссылаясь на анонимные источники из администрации США и Украины, сообщают, что Вашингтон не позволяет Киеву использовать американское вооружение для нанесения ударов по территории России, передает РИА Новости.
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