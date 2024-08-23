Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид -
    Они оружие хохлам, в мы им удобрения, класссЕвросоюз закупает...
  • Чак
    Гаишники вымогатели.«МТС банк»: самый...
  • tsan tsan
    Так Боррель давно уже демонстрирует неадекватность. Когнитивный диссонанс ему не чужд.Сенатор Карасин: ...

США сдерживают удары ВСУ вглубь РФ в надежде на перезагрузку отношений с Москвой

США сдерживают удары ВСУ вглубь РФ в надежде на перезагрузку отношений с Москвой

Европейские СМИ, ссылаясь на анонимные источники из администрации США и Украины, сообщают, что Вашингтон не позволяет Киеву использовать американское вооружение для нанесения ударов по территории России, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Родников
О какой перезагрузке может идти речь?-бизнес и больше ничего,потому что если наши вдарят ядрёным оружием по хохляндии в ответ на дальнобойные ракеты,то плакали денежки крупных корпораций вложеных в закупку всей хохлостановской земли-она станет непригодна.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх