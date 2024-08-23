США сдерживают удары ВСУ вглубь РФ в надежде на перезагрузку отношений с Москвой

Федор Родников

О какой перезагрузке может идти речь?-бизнес и больше ничего,потому что если наши вдарят ядрёным оружием по хохляндии в ответ на дальнобойные ракеты,то плакали денежки крупных корпораций вложеных в закупку всей хохлостановской земли-она станет непригодна.