Киевский режим должен быть сметён, — Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в программе «Серьезный разговор» подчеркнул, что полностью доверяет лидеру страны, который принимает решения, основываясь на глубоком понимании геополитической ситуации и ситуации на земле.
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