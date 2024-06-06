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Крымское информационное агентство

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Киевский режим должен быть сметён, — Аксенов

Киевский режим должен быть сметён, — Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в программе «Серьезный разговор» подчеркнул, что полностью доверяет лидеру страны, который принимает решения, основываясь на глубоком понимании геополитической ситуации и ситуации на земле.

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