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Путин предлагает временное правительство на Украине под управлением ООН

Путин предлагает временное правительство на Украине под управлением ООН

Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН. Это оставляет Зеленскому два пути: провести выборы или остаться один на один с Россией.

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