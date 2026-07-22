Цены на газ в Европе выросли на 50% из-за отказа от российского газа и энергетического кризиса

Цены на газ в Европе резко выросли на 50% из-за отказа от российского газа и надвигающегося энергетического кризиса, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
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