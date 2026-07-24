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Царьград

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Прокуратура: Турист выплатил 1,872 млн рублей за пожар под Красноярском

Прокуратура: Турист выплатил 1,872 млн рублей за пожар под Красноярском

Мужчина, причастный к пожару на 27,3 га под Красноярском 1 мая, выплатил 1,872 млн рублей за ущерб и тушение лесного пожара.

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